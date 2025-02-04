"داخل مجمع الشفاء".. الدفاع المدني: انتشال جثامين 19 شهيدًا عثر عليهم في مقبرة عشوائيَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، اليوم الثلاثاء، انتشال جثامين 19 شهيدًا عثر عليهم في مقبرة عشوائية كان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفهم في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني، في بيان مقتضب: "طواقمنا في محافظة غزة تنتشل جثامين 19 شهيدًا من مقبرة عشوائية بعد أن استهدفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مستشفى الشفاء في شارع الثورة غرب مدينة غزة".

وأشار إلى، أنه "تم دفن هذه الجثامين في مقبرة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة".

أعلن الدفاع المدني بغزة، الإثنين، انتشال جثامين 20 شهيدًا في مدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة، الذي تعرض لجريمة تطهير عرقي لأكثر من شهرين.

وحتى حدود الأحد، وصل عدد جثامين الشهداء الذين تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشالهم إلى 458، بحسب الدكتور خليل الدقران الناطق باسم وزارة الصحة.

ويقدّر الدقران، أن نحو 4 إلى 5 آلاف جثة لا تزال تنتظر انتشالها من الطرقات، أو من أسفل ركام المنازل المدمرة.

ويشير الناطق باسم وزارة الصحة إلى أن الجثامين لا يتم احتسابها ضمن قائمة الشهداء إلا بعد انتشالها ووصولها إلى المستشفيات بشكل رسمي.

وعلى مدار أشهر الإبادة في قطاع غزة ، اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء عدة مرات ودمر وأحرق مبانيه.

الاقتحام الأول كان في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، واستمر لمدة 10 أيام، واعتقل الجيش طواقم طبية ونازحين وقتل آخرين ودمر محتويات المستشفى وعددا من مبانيه.

وبدأ الاقتحام الثاني في 18 مارس/ آذار 2024 وانتهى في 1 أبريل/ نيسان الماضي، ودمر الجيش أقسام المستشفى وأحرقها وارتكب مجازر داخله وبمحيطه وأخرجها عن الخدمة بشكل تام.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.