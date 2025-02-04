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الإعلاميَّ الحكوميِّ يستنكر تكديس هيئات أمميَّة بغزة الوقود والمستشفيات تعاني

04 فبراير 2025 . الساعة 16:34 بتوقيت القدس
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الإعلاميَّ الحكوميِّ يستنكر تكديس هيئات أمميَّة بغزة الوقود والمستشفيات تعاني
غزة/ فلسطين أون لاين

استنكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تقاعس هيئات أممية تخزن الوقود في غزة وتترك المستشفيات تواجه الكارثة من دون تزويدها به.

وقال المكتب الحكومي، في بيان صحافي،  "نعبر عن استنكارنا الشديد لقيام بعض الهيئات التابعة للأمم المتحدة في غزة بتكديس آلاف اللترات من الوقود في مخازنها، في وقت تعاني فيه المستشفيات والمؤسسات الإنسانية – لا سيما في شمال القطاع – من شحّ حاد يهدد حياة المرضى والمصابين.

وأكد، أن هذا السلوك غير المبرر يتناقض مع الواجب الإنساني والأخلاقي، ويمثل تقاعسًا خطيرًا عن أداء الدور المنوط بهذه الهيئات في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" يُماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني ويتهرب من التزاماته في ظل استمرار وتفاقم المعاناة والأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

كما وبين أنه، من المفترض إدخال 600 شاحنة يومياً محملة بالمساعدات والوقود، بما يشمل 50 شاحنة وقود وغاز، و4,200 شاحنة خلال 7 أيام، بالإضافة إلى إدخال معدات الخدمات الإنسانية والطبية والصحية والدفاع المدني، وإزالة الأنقاض، وصيانة البنية التحتية، وتشغيل محطة توليد الكهرباء والمعدات اللازمة لإعادة تأهيل الخدمات الإنسانية في قطاع غزة.

وعلى مدار أكثر من 15 شهرا من الإبادة، تعرضت المنظومة الصحية في قطاع غزة للاستهداف الإسرائيلي المتعمد حيث دمر الجيش 34 مستشفى من أصل 38 وأخرج 80 مركزا صحيا عن الخدمة ودمر 136 سيارة إسعاف واستشهد331 كادر طبي.

 

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#غزة #الإعلامي الحكومي

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