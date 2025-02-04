ليبرمان يهاجم نتنياهو: يفضِّل بقاء الائتلاف على حياة الأسرى "الإسرائيليين"

وجَّه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، انتقادات حادة لرئيس الوزراء المتطرف بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بالسعي إلى إفشال المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، وبتفضيل استقرار ائتلافه السياسي على إعادة الأسرى "الإسرائيليين".

جاءت تصريحات ليبرمان خلال مقابلة إذاعية، اليوم الثلاثاء، على محطة 103FM، نشرتها صحيفة "معاريف"، تزامنًا مع زيارة نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومسؤولين آخرين.

وبخصوص زيارة نتنياهو لواشنطن، قال ليبرمان: "رحلة رئيس الوزراء لها هدف واحد – تعطيل المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى"، مضيفًا أن الحكومة الحالية تعيش "فوضى عارمة"، وأن نتنياهو "يضع بقاء ائتلافه فوق حياة الأسرى".

استئناف القتال في غزة.. خطأ استراتيجي

وحذر ليبرمان من أن استئناف القتال في غزة "خطأ فادحًا"، مشيرًا إلى أن هناك انخفاضًا كبيرًا في نسبة الاحتياط الملتحقين بالخدمة، وكذلك في دافع الشباب للانضمام إلى الجيش النظامي. واعتبر أن الأولوية القصوى هي استعادة جميع الأسرى، حتى لو كان ذلك على حساب بقاء حماس في السلطة.

الموقف من إخفاقات 7 أكتوبر

لم يعفِ ليبرمان "الجيش الإسرائيلي" من المسؤولية عن الإخفاقات الأمنية في هجوم 7 أكتوبر، لكنه اعتبر أن "المستوى السياسي هو المسؤول الأول عن الفشل المنهجي". وأكد ضرورة محاسبة الجميع، سواء في الحكومة أو في قيادة الجيش، لضمان عدم تكرار مثل هذه الإخفاقات في المستقبل.

تصعيد سياسي في "إسرائيل"

تصريحات ليبرمان تعكس حالة الانقسام الحاد داخل المشهد السياسي "الإسرائيلي"، حيث يواجه نتنياهو ضغوطًا متزايدة من المعارضة، بينما تتصاعد الانتقادات لأدائه في إدارة الحرب والأزمة السياسية الداخلية. ومن المتوقع أن تثير هذه التصريحات جدلًا واسعًا.

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين