الإعلام العبري يكشفُ تفاصيلَ جديدة حول عملية "حاجز تياسير"

كشفت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول عملية "حاجز تياسير" شرق طوباس التي نفَّذها مقاوم فلسطيني أدَّت لمقتل جنديين وإصابة 6 آخرين.

وقال جيش الاحتلال في تحقيق أولي حول عملية تياسير، إنه "قبل الساعة 6:00 صباحًا بدقائق خرج جنديان من برج المراقبة باتجاه الحاجز القريب ضمن إجراءات التأهب عند الفجر، وكان المُنفّذ مترصدًا لهما عند مدخل الموقع وهو يرتدي سترة عسكرية ويحمل بندقية M-16 مع مخزنين للذخيرة".

وأشار "الجيش" إلى أنه يقدر أنّ المُنفّذ تسلل مشيًا إلى الموقع خلال الليل ونفّذ هجومه مع أول ضوء.

وأضاف :باغت المُنفّذ الجنديين من مسافة قصيرة جدًا وأصابهما بجروح بالغة".

وأوضح المراسل العسكري في قناة "كان" الإسرائيلية، إيتاي بلومنتال، أنّ منفذ عملية تياسير نصب كمينًا للجنود مرتديًا سترة واقية وحاملًا سلاحًا طويلًا، استدرجهم إلى الخارج ثم اندفع إلى داخل الموقع.

ولفتت القناة 12 العبرية، إلى أن التحقيق الأولي يؤكد أن منفذ عملية تياسير اقتحم البرج العسكري وأطلق النار منه على الجنود، مشيرةً إلى أنَّ جميع المصابين في عملية إطلاق النار هم من الجنود.

وقالت القناة العبرية، إنّ قائد القيادة الوسطى بالجيش توجه إلى حاجز تياسير، فيما أصدر الجيش قرارًا بفتح تحقيق في العملية.

وأشارت إلى أنّ عملية تياسير وقعت في ظل تعزيزات عسكرية كبيرة على حواجز الضفة الغربية. وفيما يتعلق بالقوة المستهدفة، فإن الكتيبة التي تعرضت للهجوم هي كتيبة احتياطية تم إرسالها مؤخرًا إلى المنطقة لتعزيز الأمن، وأن قائد الكتيبة قد أصيب بجروح خطيرة في وقت سابق من هذا الشهر في حادث منفصل.

وأكدت مصادر في "جيش الاحتلال"، أن الحادث يعتبر "غير مقبول" ويجري تحقيق مكثف لتحديد الأسباب وراء الخلل الذي حدث أثناء الهجوم. وأضافوا أن التحقيقات ستشمل أيضًا فحص إذا ما كان المنفذ من القرية المجاورة أو من قرية طوباس.

وقال المراسل العسكري لصحيفة "معاريف"، آفي أشكنازي إنه ومن بين الأسئلة التي تثار حول عملية تياسير: هل نفذ الجنود حالة التأهب عند الفجر والتي تتطلب استيقاظ جميع الجنود وتعزيز المواقع حتى ما بعد طلوع الشمس؟

ويتساءل أشكنازي، كيف كانت إجراءات الحراسة في الموقع؟ لماذا لم يكتشف الحارس عملية تسلل المُنفّذ ولم يقضِ عليه على الفور؟ولماذا لم يتم تشغيل طائرة "زيك" التابعة لسلاح الجو، رغم وجودها في المنطقة؟.

المصدر / فلسطين أون لاين