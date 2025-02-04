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استطلاع: أغلبية "الإسرائيليين" يؤيدون استمرار صفقة تبادل الأسرى

04 فبراير 2025 . الساعة 11:26 بتوقيت القدس
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استطلاع: أغلبية "الإسرائيليين" يؤيدون استمرار صفقة تبادل الأسرى

كشف استطلاع رأي حديث أجراه معهد "سياسة الشعب اليهودي" أن أغلبية كبيرة من "الإسرائيليين"، يؤيدون استكمال صفقة تبادل الأسرى، حتى لو كان ذلك يعني بقاء حكم حماس في غزة.

اتجاهات الرأي العام حول الصفقة

بحسب نتائج الاستطلاع التي نشرها موقع صحيفة "معاريف"، اليوم الثلاثاء، فإن نحو 80% من "الإسرائيليين" يفضلون استمرار الصفقة، بينما يرى 20% فقط، معظمهم من اليمين المتطرف، ضرورة وقف التفاوض والعودة إلى الحرب.

أبرز نتائج الاستطلاع:

89% من أنصار أحزاب المعارضة (معسكر الدولة، يش عتيد، يسرائيل بيتنا) يدعمون استمرار الصفقة.

70% من أنصار الصهيونية الدينية و60% من أنصار "عوتسما يهوديت" يطالبون بالعودة للحرب.

45% من المتدينين اليهود يؤيدون استمرار الصفقة، مقابل 38% يفضلون استئناف الحرب بعد المرحلة الأولى.

بين أنصار حزب الليكود، هناك انقسام واضح، حيث يؤيد 43% استمرار الصفقة، بينما يفضل 40% العودة للقتال.

الاستطلاع في سياق زيارة نتنياهو إلى واشنطن

تم إجراء الاستطلاع بين نهاية الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع، ونُشرت نتائجه تزامنًا مع زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث يناقش مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مستقبل المفاوضات بشأن الأسرى.

توجهات الجمهور وتأثيرها على القرار السياسي

تكشف نتائج الاستطلاع عن انقسام حاد بين "الإسرائيليين"، حيث تدعم الأغلبية استمرار الصفقة، بينما يضغط اليمين المتطرف باتجاه استئناف الحرب.

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين
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#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #صفقة تبادل الأسرى #طوفان الأقصى

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