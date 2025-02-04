قاسم:  الاحتلال يُواصل مرواغته في تنفيذ "المسار الإنسانيّ" المُتَّفق عليه بغزَّة

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، إنّ الاحتلال الصهيوني يواصل مرواغته في تنفيذ المسار الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار، ويتعمد تأخير وإعاقة دخول المتطلبات الأكثر أهمية وإلحاحًا، وخاصة الخيام والبيوت الجاهزة، والوقود والمعدات الثقيلة لرفع الأنقاض.

وأكد قاسم في تصريح صحفي، أنَّ ما تم تنفيذه في هذه الجوانب أقل بكثير من الحد الأدنى المتفق عليه، ما يعني عدم التزام واضح في الموضوع الإغاثي والإنساني.

وأضاف "لقد خلف العدوان الصهيوني على القطاع دماراً كبيراً خاصة في شمال القطاع، حيث أعدم الاحتلال كل مظاهر الحياة فيه، من تدمير شبه شامل للمنازل والمستشفيات وآبار المياه والمدارس والبنية التحتية؛ ما يجعل الإغاثة مسارا مركزياً في اتفاق وقف إطلاق النار".

ودعا الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، وخاصة الأشقاء في مصر وقطر للتدخل ومعالجة الخلل في تطبيق البرتوكول الإنساني في الاتفاق.

وأمس الإثنين، قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" يُماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني ويتهرب من التزاماته في ظل استمرار وتفاقم المعاناة والأزمة الإنسانية في قطاع غزة

. وأوضح المكتب الحكومي، في بيان صحافي، أنه وفقاً للبروتوكول الإنساني، كان من المفترض أن يتم إدخال 60,000 كرفان و 200,000 خيمة مؤقتة إلى قطاع غزة لاستيعاب النازحين من أبناء شعبنا الفلسطيني الكريم الذين دمّر الاحتلال "الإسرائيلي" منازلهم ووحداتهم السكنية وأحيائهم السكنية.

وبين أنه، من المفترض إدخال 600 شاحنة يومياً محملة بالمساعدات والوقود، بما يشمل 50 شاحنة وقود وغاز، و4,200 شاحنة خلال 7 أيام، بالإضافة إلى إدخال معدات الخدمات الإنسانية والطبية والصحية والدفاع المدني، وإزالة الأنقاض، وصيانة البنية التحتية، وتشغيل محطة توليد الكهرباء والمعدات اللازمة لإعادة تأهيل الخدمات الإنسانية في قطاع غزة. "إلا أن الاحتلال "الإسرائيلي" يضع العراقيل ويماطل في التنفيذ، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية ويضاعف معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة، وهذا سيكون له تداعيات وآثار خطيرة وغير مسبوقة".

المصدر / فلسطين أون لاين