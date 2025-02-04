بالأسماء.. وصول 15 أسيرًا محرّرًا ضمن "طوفان الأحرار" إلى تركيا

وصل صباح اليوم الثلاثاء 15 أسيرًا فلسطينيًا محررًا إلى تركيا ضمن صفقة "طوفان الأحرار" بين فصائل المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأكد مكتب إعلام الأسرى، وصول 15 أسيرًا محررًا من بين الأسرى المحررين في صفقة طوفان الأحرار إلى تركيا.

ونشر المكتب قائمة بأسماء الأسرى المحررين المبعدين الذين وصلوا إلى تركيا:

وقال مسؤول الإعلام في مكتب الشهداء والأسرى ناهد الفاخوري في حركة حماس، إنه "وصل إلى جمهورية مصر العربية حتى الآن 79 أسيرا محررا ممن تقرر إبعادهم، وسيستقر جزء منهم داخل الأراضي المصرية، بينما سيتم تحديد العدد النهائي بناءً على الدفعات التي سيفرج عنها في أوقات لاحقة".

وأوضح المسؤول الإعلامي في تصريحات صحفية، أن الترتيب يجري لاستقبال أسرى محررين في دول أخرى، حيث وصل 15 منهم إلى الجمهورية التركية، في حين سيصل 15 آخرون إلى باكستان في وقت لاحق، بعدما أبدت استعدادها لاستقبالهم.

ولفت الفاخوري إلى أن حركة حماس حتى الآن تنتظر موقفًا واضحًا من بقية الدول بخصوص استقبال عدد من المحررين، مضيفًا أن "الجزائر أبدت موافقة مبدئية على استقبال عدد من الأسرى من فصيل محدد، في حين رفضت تونس استقبال أي من الأسرى المحررين".

المصدر / فلسطين أون لاين