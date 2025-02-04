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مدير "الصِّحَّة العالمية": نأمل استدامة وقف إطلاق النار بغزَّة

04 فبراير 2025 . الساعة 09:39 بتوقيت القدس
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أعربت منظمة الصحة العالمية عن أملها في أن يصبح وقف إطلاق النار في قطاع غزة دائمًا.

جاء ذلك على لسان المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في كلمة خلال افتتاح اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة، أمس الإثنين.

وقال غيبريسوس: "تشمل أولوياتنا تلبية الاحتياجات الصحية الحادة، ودعم عمل المستشفيات، وضمان حصول المرضى على خدمات رعاية صحية أفضل داخل غزة وخارجها".

وأضاف: "أرسلت منظمة الصحة العالمية 63 شاحنة محملة بالإمدادات الطبية إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، ومن المنتظر وصول 30 شاحنة أخرى خلال الأيام المقبلة".

ومن جهته، أوضح ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية ريك بيبركورن، أن الاحتياجات الصحية في قطاع غزة هائلة، وأن 18 مستشفى فقط من أصل 36 تعمل بشكل جزئي، و11 مستشفى ميدانيا، في حين سمح وقف إطلاق النار بوصول الإمدادات الصحية الكافية لنحو 1,6 مليون شخص.

وأشار بيبركورن، أن المنظمة تخطط لتوسيع مستشفى الشفاء بمقدار 200 سرير، بينما تجري تقييمًا لترميم المستشفى الإندونيسي، وتركيب منشأة صحية سابقة التجهيز في مدينة غزة.

وفي 19 يناير المنصرم، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس والاحتلال "الإسرائيلي"، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

المصدر / وكالات
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#وقف إطلاق النار #جرحى غزة #طوفان الأقصى

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