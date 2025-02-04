الاحتلال يُواصل عدوانه العسكري على شمال الضَّفَّة الغربيَّة

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها الواسع على الضَّفَّة الغربية، وسط عمليات هدم وتجريف للمنازل، في مناطق مختلفة، فضلا عن الاعتقالات الواسعة، أمام تصد للمقاومة بواسطة العبوات الناسفة وإطلاق النار على قوات الاحتلال المتوغلة.

في جنين، دخل العدوان العسكري الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مدينة جنين ومخيمها يومه الـ15، في وقت تشنّ قوات الاحتلال علميات عسكرية على ثلاث مدن ومخيمات لجوء شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر صحفية، إن مسيرات "إسرائيلية" ألقت قنابل على منازل الفلسطينيين بمنطقة طلعة الغبز في المدينة، في حين اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال عند الشارع العسكري بجنين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين، ودهمته من المدخل الرئيس، قرب المستشفى الحكومي.

ويأتي توسيع العدوان، بالتزامن مع تجريف البنية التحتية وتفجير المنشآت والمباني السكنية، وتنفيذ اعتقالات جماعية ومداهمة منازل، وإجبار سكانها على النزوح عنها، قسرا، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

واقتحمت المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتسبب باستشهاد وإصابة واعتقال العشرات؛ كما عززت قوات الاحتلال تواجدها العسكري في مدن جنين وطوباس وطولكرم، بعدة آليات وجرافات استقدمتها من المعسكرات المحيطة بتلك المدن.

وأعلنت سرايا القدس تصديها لاقتحام بلدة طمون بمحافظة طوباس مع بدء الاحتلال استخدام ناقلات الجند، كما قالت إن سرايا القدس-كتيبة طولكرم إن مقاتليها في سرية قفين فجروا آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة وحققوا إصابات مؤكدة.

ومن جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اعتقال مرافقة مريضة من داخل مركبة الإسعاف عند مدخل مستشفى ثابت الحكومي في طولكرم.

ولليوم الثالث على التوالي يشهد المخيم وبلدة طمون جنوب طوباس، اقتحاما إسرائيليا تخلله مداهمة منازل وتهجير سكانها قسرا وتحويلها لثكنات عسكرية ومراكز تحقيق.

ووفقًا لإحصائيات مركز معلومات فلسطين، فقد ارتقى نحو 70 شهيدًا برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين، مشيرًا إلى أن معظم الشهداء ارتقوا في جنين، وبلغت حصيلتهم 38 شهيدًا، إلى جانب 15 شهيدا من طوباس، و6 شهداء من نابلس.

ولفت المركز إلى أن عدد الشهداء في طولكرم بلغ 5 شهداء، وفي الخليل 3 شهداء، وفي بيت لحم شهيدين، إضافة إلى شهيد واحد من مدينة القدس المحتلة.

وأوضح أنه من بين الشهداء 10 أطفال، وامرأة، واثنين من كبار السن.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات