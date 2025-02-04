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الأونروا تعلن استمرار توزيع الطحين على هذه الفئات اليوم الثلاثاء.. تعرَّف عليها

04 فبراير 2025 . الساعة 07:26 بتوقيت القدس
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الأونروا تعلن استمرار توزيع الطحين على هذه الفئات اليوم الثلاثاء.. تعرّف عليها  

أعلنت وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن استمرار توزيع كوبونات الطحين اليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2025، وذلك ضمن جهودها لتوفير الدعم الغذائي لسكان قطاع غزة. 

الفئات المستهدفة: 

- العائلات المكونة من 3 أفراد (من حرف الألف إلى حرف اللام). 

 - باقي العائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر. 

أماكن التوزيع 

- مركز توزيع النصيرات. 

 - مركز توزيع هاي كلاس (أبو عريف) في دير البلح. 

- مركز المخاتير. 

توضيحات هامة 

 - سكان النصيرات والبريج والمغراقة: يتوجهون إلى مركز توزيع النصيرات. 

 - سكان دير البلح والمغازي والزوايدة: يتوجهون إلى صالة هاي كلاس شارع أبو عريف دير البلح. 

نداء للمواطنين 

تدعو الأونروا جميع المواطنين المستهدفين إلى التوجه إلى المراكز المذكورة أعلاه وفقاً للتعليمات، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات المعمول بها، وذلك لضمان عملية توزيع سلسة ومنظمة.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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