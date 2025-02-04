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بالفيديو مقتل جنديين وإصابة 6 آخرين في عمليَّةٍ فدائيَّة شرق طوباس

04 فبراير 2025 . الساعة 07:07 بتوقيت القدس
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مقتل جنديين وإصابة 6 آخرين في عمليَّةٍ فدائيَّة شرق طوباس

قُتل جنديان "إسرائيليان" وأُصيب آخرون، صباح اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار نفذها مقاوم فلسطيني قرب حاجز تياسير العسكري قرب طوباس شمال الضفة الغربية.

وقالت القناة 12 العبرية، إن جنديين "إسرائيليين" قُتلا صباح اليوم فيما أُصيب 6 آخرين في عملية إطلاق نار قرب طوباس.

وفي التفاصيل، قالت قناة كان العبرية، إنَّ مقاومًا فلسطينيًا وصل إلى حاجز تياسير وأطلق النار باتجاه المتواجدين عند الحاجز، وردّ الجنود وقوة إضافية وصلت إلى المكان بإطلاق النار، وجرى اشتباك مع المسلح، حتى تم اغتياله واستشهاده على الفور.

وأشارت القناة العبرية، إلى وجود قتلى وإصابات في الحادث وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي.

 وأشارت يديعوت أحرونوت العبرية، إلى أنّ عملية إطلاق النار شرق جنين وقعت قرب منطقة ينتشر فيها الجيش ويُنفذ فيها عمليات عسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#عملية في الأغوار #طوفان الأقصى #طوفان الأحرار

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