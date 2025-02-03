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"غالبيَّتهم من جنين".. سبعون شهيدًا في الضَّفَّة الغربيَّة منذ بداية عام 2025

03 فبراير 2025 . الساعة 21:05 بتوقيت القدس
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وكالات/ فلسطين أون لاين

تصاعدت جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، وارتقى نحو 70 شهيدًا برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين.

وأشار مركز معلومات فلسطين “معطي” إلى أن معظم الشهداء ارتقوا في جنين، وبلغت حصيلتهم 38 شهيدًا، إلى جانب 15 شهيدا من طوباس، و6 شهداء من نابلس.

ولفت المركز إلى أن عدد الشهداء في طولكرم بلغ 5 شهيدا، وفي الخليل 3 شهداء، وفي بيت لحم شهيدين، إضافة إلى شهيد واحد من مدينة القدس المحتلة.

وأوضح أنه من بين الشهداء 10 أطفال، وامرأة، واثنين من كبار السن.

في المقابل، شهدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2025، تصاعدا نوعيا وشعبيا، وأسفرت عن مقتل 6 إسرائيليين وجرح 36 آخرين.

ووثق “معطي” 522 عما مقاوما نوعيا وشعبيا في الضفة الغربية خلال شهر يناير الماضي، موضحا أن العمليات النوعية بلغت 176 عملية، منها 50 اشتباكا مسلحا و20 عملية إطلاق نار.

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#الاحتلال #مخيم جنين #الضفة الغربية #مركز معطى

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