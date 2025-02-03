"حماس" تبلغ الوسطاء بجهوزيتها لبدء جولة مفاوضات المرحلة الثانية

وكالات/ فلسطين أون لاين

أفادت مصادر قيادية في حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، أنّ الحركة أبلغت الوسطاء بجهوزيتها للبدء في جولة مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. بحسب ما أورته وكالة "رويترز".

وأوضح قيادي بحماس، أنّه "من المقرر أن "حماس أبلغت الوسطاء خلال الاتصالات الجارية واللقاءات التي عُقدت مع الوسطاء المصريين الأسبوع الماضي في القاهرة، بأنها جاهزة للبدء بالمفاوضات".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أهمية التزام الأطراف بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وضرورة بدء المرحلة الثانية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، أنه لا توجد تفاصيل محددة حتى الآن بشأن موعد وصول الوفود وبدء المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح، أن قطر بدأت بالفعل التواصل مع الأطراف المعنية من أجل تحديد جدول الأعمال وتهيئة الأجواء لبدء المحادثات.

وأشار إلى، أهمية الضغط الدولي لضمان عدم عرقلة المفاوضات، محذرًا من أن أي تأخير قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد.