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في ظل استمرار وتفاقم المعاناة..

الإعلاميَّ الحكوميِّ يحذّر من تهرب الاحتلال في تنفيذ "البروتوكول الإنسانيِّ" بغزَّة

03 فبراير 2025 . الساعة 18:26 بتوقيت القدس
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الإعلاميَّ الحكوميِّ: الاحتلال يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنسانيِّ بغزَّة
غزة/ فلسطين أون لاين

قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" يُماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني ويتهرب من التزاماته في ظل استمرار وتفاقم المعاناة والأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضح المكتب الحكومي، في بيان صحافي، أنه وفقاً للبروتوكول الإنساني، كان من المفترض أن يتم إدخال 60,000 كرفان و 200,000 خيمة مؤقتة إلى قطاع غزة لاستيعاب النازحين من أبناء شعبنا الفلسطيني الكريم الذين دمّر الاحتلال "الإسرائيلي" منازلهم ووحداتهم السكنية وأحيائهم السكنية.

كما وبين أنه، من المفترض إدخال 600 شاحنة يومياً محملة بالمساعدات والوقود، بما يشمل 50 شاحنة وقود وغاز، و4,200 شاحنة خلال 7 أيام، بالإضافة إلى إدخال معدات الخدمات الإنسانية والطبية والصحية والدفاع المدني، وإزالة الأنقاض، وصيانة البنية التحتية، وتشغيل محطة توليد الكهرباء والمعدات اللازمة لإعادة تأهيل الخدمات الإنسانية في قطاع غزة.

"إلا أن الاحتلال "الإسرائيلي" يضع العراقيل ويماطل في التنفيذ، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية ويضاعف معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة، وهذا سيكون له تداعيات وآثار خطيرة وغير مسبوقة". بحسب المكتب الحكومي.

وحمل الإعلامي الحكومي،  الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة الناجمة عن عدم التزام الاحتلال بتعهداته.

 ودعا الجهات الضامنة والأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتها بشكل فاعل وقوي والضغط الجاد لضمان التنفيذ الفوري لبنود البروتوكول الإنساني، دون قيود أو شروط، وفقاً لما تم الاتفاق عليه.

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#غزة #الإعلامي الحكومي

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