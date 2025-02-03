وثيقة سرِّيَّة تكشف أسرارًا جديدة عن هجوم 7 أكتوبر تصدم الموساد

غزة/ فلسطين أون لاين

كشفت وثيقة سرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس مفاجأة بشأن موعد صدور قرار هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023 ومن أصدره.

وقالت هيئة البث العبرية، إنَّ وثيقة تكشف أن القائد محمد الضيف، قام في 23 سبتمبر 2023 بتوزيع الأمر الكامل لهجوم 7 أكتوبر على حوالي 25 قائدًا رفيع المستوى في حماس، أي قبل أسبوعين من الهجوم.

وتتضمن الوثيقة، تفصيلًا موسعًا لخطة الهجوم، بما في ذلك موعد الهجوم، وتوزيع القوات، والأهداف الدقيقة لكل وحدة.وعلى الرغم من أن الوثيقة تم توزيعها على عشرات القادة العسكريين البارزين في حماس، إلا أنها لم تتسرب إلى أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وأضافت، "وبحسب الوثيقة، كان من المخطط تنفيذ الهجوم على ثلاث موجات: أولاً قوات نخبة، تليها قوات نخبة وقوات نظامية مشتركة، وأخيراً ما أطلق عليه "موجة المدنيين المتطوعين".

كما وأوضحت أن "الخطة تضمنت تفاصيل دقيقة عن مراحل الهجوم: من إطلاق الصواريخ المكثفة، واستخدام الطائرات الشراعية والطائرات بدون طيار لتعطيل أنظمة المراقبة الإسرائيلية، إلى الاجتياح البري"، محددةً بدقة البلدات والمواقع الإسرائيلية التي ستغزوها كل قوة، بناء على التقسيم الجغرافي.

وأشارت هيئة البث إلى، أن المفاجأة الإضافية في (إسرائيل) كانت كيف لم يعلم الأمن الإسرائيلي بصدور القرار بالهجوم طوال فترة الأسبوعين، رغم أن القرار قد وزع على 25 من قادة الحركة.

كما ذكر التقرير أن اجتماعًا لتقييم الأوضاع عُقد في 27 سبتمبر، قبل 10 أيام من عملية طوفان الأقصى، شهد تقديرات خاطئة من قبل رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، حيث توقعوا أن حماس تسعى إلى تسوية طويلة الأمد مع الاحتلال، وهو ما اعتُبر فشلًا استخباراتيًا غير مسبوق.

وسخرت صحيفة "هآرتس" العبرية في تعليقها على الخبر، من القدرات الاستخباراتية للأجهزة الأمنية الإسرائيلية، حيث قالت أن هذه المعلومات تؤكد على مستوى التخطيط والتنسيق العالي داخل حركة حماس، وقدرتها على الحفاظ على سرية تحركاتها حتى عن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.