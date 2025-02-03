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نادي كرة قدم نرويجيّ يتبرَّع بإيرادات مباراته ضد "مكابي تلُّ أبيب" لصالح غزَّة

03 فبراير 2025 . الساعة 16:19 بتوقيت القدس
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نادي كرة قدم نرويجيّ يتبرَّع بإيرادات مباراته ضد "مكابي تلُّ أبيب" لصالح غزَّة
ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

أعلن نادي بودو/جليمت النرويجي أنه سيتبرع بإيرادات التذاكر العادية من مباراة الدوري الأوروبي لكرة القدم يوم 23 يناير ضد مكابي "تل أبيب" الإسرائيلي لمشاريع المساعدات الإنسانية في غزة.

وقال النادي في بيان يوم السبت: "لا يمكن لجليمت أن يظل، ولن يكون، غير متأثر بالمعاناة والانتهاكات للقانون الدولي التي تحدث في أجزاء أخرى من العالم".

وأضاف، "سيتم التبرع بجميع عائدات التذاكر العادية من المباراة التي ستقام على أرضنا ضد فريق مكابي "تل أبيب" لصالح الصليب الأحمر وسيتم تخصيصها لأعمال الإغاثة في قطاع غزة. ويبلغ هذا المبلغ 735 ألف كرونة نرويجية، وهو تبرع منا جميعًا."

ويذكر أن نادي بودو/جليمت فاز على "مكابي تل أبيب" بنتيجة 3-1 في المباراة، ليحتل المركز التاسع برصيد 14 نقطة في الترتيب.

واعترفت  النرويج، إلى جانب إسبانيا وأيرلندا،  بدولة فلسطين في مايو/أيار 2024. وكانت من بين أوائل الدول الغربية التي دعت إلى وقف إطلاق النار في غزة، حيث قتلت إسرائيل أكثر من 47 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحولت معظم القطاع إلى أنقاض.

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#غزة #كرة القدم #كرة السلة #حرب الإبادة #مكابي تل أبيب #نادي بودو/جليمت النرويجي

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