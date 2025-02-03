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مصر: لدينا رؤية واضحة لإعادة إعمار غزَّة دون تهجير الفلسطينيِّين

03 فبراير 2025 . الساعة 15:57 بتوقيت القدس
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مصر: لدينا رؤية واضحة لإعادة إعمار غزَّة دون تهجير الفلسطينيِّين
ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن بلاده تملك "رؤية واضحة" بشأن إعادة إعمار قطاع غزة دون خروج أي فلسطيني من أرضه، وذلك وسط دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة منها مصر والأردن.

وأضاف عبد العاطي، في مؤتمر صحافي، "لدينا رؤية واضحة لإعادة إعمار قطاع غزة دون أن يغادر أي مواطن أرضه"، مشيرًا إلى أن هناك إجماعًا عربيًا في هذا الشأن، وهناك محادثات تجري مع الأمم المتحدة بهذا الشأن.

وأضاف أن "الجهود المصرية بشأن غزة مستمرة ولن تتوقف فيما يتعلق بتنفيذ المتطلبات المحددة لاتفاق وقف إطلاق النار بمراحلها الثلاث"، موضحًا أن هذه العملية تعتبر مرحلة أولى تؤدي إلى بدء عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار عبد العاطي إلى أهمية تنفيذ مشاريع عاجلة للإنعاش المبكر في قطاع غزة بالتزامن مع دخول المساعدات خاصة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة، مضيفاً أن مصر تعد خطة بالتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن تنفيذ متطلبات اتفاق وقف إطلاق النار بمراحلها الثلاث يؤدي إلى استدامة وقف إطلاق النار.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني المنصرم، تحدث ترامب عن مقترح لنقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وأكده في أكثر من مناسبة لاحقا، آخرها الجمعة، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في القطاع" الذي أبادته إسرائيل، وسط رفض فلسطيني وعربي.

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#غزة #مصر #حرب الإبادة #خطة ترامب للتهجير

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