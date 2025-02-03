"الأونروا": عمليات الاحتلال والسلطة أدت لتهجير آلاف من سكان مخيم جنين

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن أجزاءً كبيرة من مخيم جنين دمرت في تفجيرات نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية.

وأكدت الأونروا في بيان لها، أن العمليات التي نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية (التابعة للسلطة) أدت إلى تهجير آلاف من سكان مخيم جنين.

ونوهت إلى أنها لم تتلق أي تحذير مسبق بشأن الانفجارات في مخيم جنين ولم يعد الاتصال بالسلطات الإسرائيلية مسموحا به.

مشاهد مفزعة

وشددت الوكالة الدولية على أن المشاهد المروعة في الضفة الغربية تنذر بتصعيد جديد.

ودخل اليوم الإثنين العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية يومه الرابع عشر، مخلفا مشاهد مفزعة من الخراب والدمار، وأكبر حركة نزوح يشهدها المخيم منذ معركة نيسان عام 2002.

وبعد ظهر أمس الأحد، نفذ جيش الاحتلال أكبر عملية نسف لمربعات سكنية منذ عام 2002 في الضفة الغربية، امتدت على طول الأطراف الشرقية للمخيم، وشملت 20 منزلًا، حيث شوهدت سحب دخان كثيفة تغطي سماء المخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين