فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

العائدون إلى منازلهم يواجهون تحدِّيات كبرى في التَّرميم الجزئيِّ

أنقذوا شمال غزَّة... أزمة المياه تهدِّد حياة الآلاف !

إثر استشهاد الضَّيف وقادة القسَّام... خبراء: المقاومة أصبحت ثقافة شعب لا تنكسر

ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 47,518 منذ بدء العدوان على غزة

الدفاع المدني يعلن انتشال جثامين 20 شهيدًا شمال القطاع

محام يكشف عن أغرب ما سمعه من أحد الأسرى في سجون الاحتلال

وكيل وزارة الصِّحة بغزَّة: المُساعدات الطِّبية لا تلبي 20% من الاحتياجات العاجلة لمستشفيات القطاع

طوفان العودة أسقط التَّهجير

بعد رفض نتنياهو مرافقتهم لواشنطن.. عائلات الأسرى الإسرائيليين: سنصل لاحقا

الاحتلال يُواصل عدوانه على شمال الضَّفَّة الغربيَّة والمقاومة تتصدَّى

"الأونروا": عمليات الاحتلال والسلطة أدت لتهجير آلاف من سكان مخيم جنين

03 فبراير 2025 . الساعة 15:42 بتوقيت القدس
...
تصاعد الدخان خلال عملية للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن أجزاءً كبيرة من مخيم جنين دمرت في تفجيرات نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية.

وأكدت الأونروا في بيان لها، أن العمليات التي نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية (التابعة للسلطة) أدت إلى تهجير آلاف من سكان مخيم جنين.

ونوهت إلى أنها لم تتلق أي تحذير مسبق بشأن الانفجارات في مخيم جنين ولم يعد الاتصال بالسلطات الإسرائيلية مسموحا به.

مشاهد مفزعة

وشددت الوكالة الدولية على أن المشاهد المروعة في الضفة الغربية تنذر بتصعيد جديد.

ودخل اليوم الإثنين العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية يومه الرابع عشر، مخلفا مشاهد مفزعة من الخراب والدمار، وأكبر حركة نزوح يشهدها المخيم منذ معركة نيسان عام 2002.

وبعد ظهر أمس الأحد، نفذ جيش الاحتلال أكبر عملية نسف لمربعات سكنية منذ عام 2002 في الضفة الغربية، امتدت على طول الأطراف الشرقية للمخيم، وشملت 20 منزلًا، حيث شوهدت سحب دخان كثيفة تغطي سماء المخيم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#الاحتلال #الأونروا #السلطة #سكان مخيم جنين #تهجير مخيم جنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة