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الدفاع المدني يعلن انتشال جثامين 20 شهيدًا شمال القطاع

03 فبراير 2025 . الساعة 14:14 بتوقيت القدس
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فرق تعثر على جثامين شهداء

أعلن الدفاع المدني بغزة، اليوم الإثنين، انتشال جثامين 20 شهيدًا في مدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة، الذي تعرض لجريمة تطهير عرقي لأكثر من شهرين.

ويوم أمس أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,498 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والاصابات إلى 111,592، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة بدأت طواقم الإنقاذ والهلال الأحمر والصحة بغزة بعمليات انتشال الشهداء من الطرقات وتحت المباني المدمرة في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال مخلفًا دمارًا واسعًا فيها.

وعثرت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني على مقبرة جماعية في مدينة الشيخ زايد شمال مخيم جباليا، وذلك مع ترقب بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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