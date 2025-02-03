محام يكشف عن أغرب ما سمعه من أحد الأسرى في سجون الاحتلال

كشف محام عن رواية غريبة سمعها من أحد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أثناء زيارته للسجون الإسرائيلية.

وكتب المحامي خالد زبارقة عبر حسابه على فيس بوك، اليوم الإثنين: "من أعجب ما سمعت من أحد الأسرى الذين زرتهم في السجون الإسرائيلية أنه قال لي: أنا كل يوم بنام جوعان، وبشوف أمي في المنام بتجيب لي الطعام الذي اشتهيه، وبتقول لي كله، وتبقى عندي حتى آكله جميعه، وأستيقظ من النوم وأشعر أن شهيتي للطعام قد قلّت ".

ونشرت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لبعض الأسرى الفلسطينيين والذين تم الإفراج عنهم في صفقة التبادل وهم بحالة ضعف وهزال وانتشار للأمراض الجلدية في أجسادهم، مقارنينها بالأسرى الإسرائيليين والذين تم الإفراج عنهم من قبل المقاومة في غزة وهم بحالة صحية كاملة ولا يبدو عليهم المعاناة من أي مرض أو هزال.

وتأتي شهادة ورواية الأسير للمحامي زبارقة في ظل معاناة واسعة وكبيرة سجلتها شهادات الأسرى المحررين والمؤسسات التي تعنى بالأسرى، حيث انعدام وقلة الطعام، وكثرة الإهانة والتعذيب، وتفشي الأمراض.

المصدر / فلسطين أون لاين