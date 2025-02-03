فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محام يكشف عن أغرب ما سمعه من أحد الأسرى في سجون الاحتلال

وكيل وزارة الصِّحة بغزَّة: المُساعدات الطِّبية لا تلبي 20% من الاحتياجات العاجلة لمستشفيات القطاع

طوفان العودة أسقط التَّهجير

بعد رفض نتنياهو مرافقتهم لواشنطن.. عائلات الأسرى الإسرائيليين: سنصل لاحقا

الاحتلال يُواصل عدوانه على شمال الضَّفَّة الغربيَّة والمقاومة تتصدَّى

مفاوض إسرائيلي يعلق على رفض نتنياهو بدء المفاوضات باليوم المنصوص عليه

2161 اعتداء في الضفة خلال يناير الماضي

"عقب رفض نتنياهو مرافقتهم".. عائلات أسرى الاحتلال يتوجَّهون إلى واشنطن

الاحتلال يجبر نحو 1500 عائلة لمغادرة منازلها قسرا من مخيم طولكرم

الأزمة اليوميَّة في الحصول على الخبز في غزَّة.. طوابير وانتظار طويل

محام يكشف عن أغرب ما سمعه من أحد الأسرى في سجون الاحتلال

03 فبراير 2025 . الساعة 13:50 بتوقيت القدس
...
المحامي خالد زبارقة

كشف محام عن رواية غريبة سمعها من أحد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أثناء زيارته للسجون الإسرائيلية.

وكتب المحامي خالد زبارقة عبر حسابه على فيس بوك، اليوم الإثنين: "من أعجب ما سمعت من أحد الأسرى الذين زرتهم في السجون الإسرائيلية أنه قال لي: أنا كل يوم بنام جوعان، وبشوف أمي في المنام بتجيب لي الطعام الذي اشتهيه، وبتقول لي كله، وتبقى عندي حتى آكله جميعه، وأستيقظ من النوم وأشعر أن شهيتي للطعام قد قلّت ".

ونشرت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لبعض الأسرى الفلسطينيين والذين تم الإفراج عنهم في صفقة التبادل وهم بحالة ضعف وهزال وانتشار للأمراض الجلدية في أجسادهم، مقارنينها بالأسرى الإسرائيليين والذين تم الإفراج عنهم من قبل المقاومة في غزة وهم بحالة صحية كاملة ولا يبدو عليهم المعاناة من أي مرض أو هزال.

وتأتي شهادة ورواية الأسير للمحامي زبارقة في ظل معاناة واسعة وكبيرة سجلتها شهادات الأسرى المحررين والمؤسسات التي تعنى بالأسرى، حيث انعدام وقلة الطعام، وكثرة الإهانة والتعذيب، وتفشي الأمراض.

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#أسرى #سجون #خالد زبارقة #محامي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة