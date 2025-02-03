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بعد رفض نتنياهو مرافقتهم لواشنطن.. عائلات الأسرى الإسرائيليين: سنصل لاحقا

03 فبراير 2025 . الساعة 13:14 بتوقيت القدس
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عائلات أسرى إسرائيليين في غزة ستصل واشنطن لالتقاء مسؤولين أمريكيين للضغط على انجاز اتفاق التبادل

بعد رفض نتنياهو طلب ذوي أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، السفر على متن طائرته إلى واشنطن من أجل الدفع بقضية إطلاق سراح أبنائهم، صرح يهودا، والد الأسير نمرود كوهين: بأنه سيصل وابنه الأكبر لاحقا لواشنطن.

وأفاد بأن عائلات أسرى بغزة أخرى ستصل لواشنطن كعائلة عيناف تسينغأوكر وستكون أمام الكونغرس، "لنؤكد أننا نتابع عن كثب".

وذكرت أن الزيارات لواشنطن تأتي "تحسبًا لأي محاولة من نتنياهو لإيجاد سبب لإفشال استكمال الصفقة".

زيارة رسمية

وغادر نتنياهو أمس الأحد، إلى واشنطن للقاء ترامب، في زيارة رسمية ومن المتوقع أن تستمر حتى الخميس.

وقال نتنياهو في كلمة من مطار "بن غوريون" في (تل أبيب) قبيل توجهه إلى واشنطن، إنه سيبحث مع ترامب "قضايا حرجة، بينها الانتصار على حماس وإعادة جميع المحتجزين بغزة ومواجهة المحور الإيراني".

وفي 19 يناير/ كانون الثاني المنصرم، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار الذي يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وتضغط عائلات أسرى إسرائيليين ما زالوا بغزة، من أجل إتمام نتنياهو اتفاق تبادل الأسرى بمراحله الـ3، بعد تلويحه بالعودة إلى الإبادة في القطاع، ما يقطع الطريق أمام إطلاق سراح أبنائهم.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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