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2161 اعتداء في الضفة خلال يناير الماضي

03 فبراير 2025 . الساعة 12:31 بتوقيت القدس
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2161 اعتداء في الضفة خلال يناير الماضي

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون نفذوا 2161 اعتداء في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة خلال يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال مؤيد شعبان، رئيس الهيئة في بيان: "الجيش الإسرائيلي ومستوطنوه نفذوا خلال يناير الماضي 2161 اعتداء، بينها 1786 اعتداء نفذها الجيش، فيما نفذ المستوطنون 375 اعتداءات".

وأوضح أن "الاعتداءات راوحت بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية وبين فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار واستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية".

وذكر شعبان أن "المستوطنين حاولوا إقامة 10 بؤر استيطانية جديدة غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، توزعت في طوباس ونابلس وقلقيلية (شمال) ورام الله (وسط)، وبيت لحم (جنوب)".

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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