"عقب رفض نتنياهو مرافقتهم".. عائلات أسرى الاحتلال يتوجَّهون إلى واشنطن

رفض رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، طلب ذوي أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، السفر على متن طائرته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن من أجل الدفع بقضية إطلاق سراح أبنائهم.

وأفادت قناة كان العبرية، بأن عائلات أسرى الاحتلال بغزة طلبت السفر على متن طائرة نتنياهو، إلا أن مكتب الأخير أبلغهم بأنها "رحلة عمل" تجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وليست بعثة مخصصة لمناقشة قضية التفاوض بشأن الأسرى، ولذلك لن يُسمح لهم بالانضمام.

وأشارت القناة إلى أن العائلات حاولت السفر بشكل مستقل، حيث تمكن البعض من العثور على رحلات في اللحظات الأخيرة بأسعار باهظة وسافروا بالفعل، بينما لا تزال أخرى تحاول إيجاد رحلات متاحة.

وأمس الأحد، غادر نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب، في زيارة رسمية ومن المتوقع أن تستمر حتى الخميس المقبل.

وتواصل عائلات أسرى الاحتلال لدى المُقاومة بغزة، الضغط والتظاهر من أجل إتمام نتنياهو اتفاق تبادل الأسرى بمراحله الـ3، بعد تلويحه بالعودة إلى الإبادة في القطاع، ما يقطع الطريق أمام إطلاق سراح أبنائهم.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني المنصرم، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار الذي يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

المصدر / وكالات