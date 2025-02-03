المخابرات الأردنيَّة تطالب الأسيرة المحرَّرة أحلام التميمي مغادرة البلاد "بشكلٍ فوري"

كشفت مصادر صحفية، أنَّ السلطات الأردنية طلبت من الأسيرة المحررة من سجون الاحتلال "الإسرائيلي" أحلام التميمي مغادرة البلاد بشكل فوري.

وأكدت مصادر لقناة الأقصى، أنَّ الأردن طلب ترحيل الأسيرة المحررة أحلام التميمي إلى خارج البلاد الليلة الماضية، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وأحلام التميمي هي صحفية أردنية وُلدت في مدينة الزرقاء بالمملكة عام 1980 وبرز اسمها بعد مساعدتها في نقل منفذ العملية الاستشهادية بمطعم سبارو في القدس المحتلة عام 2001، حيث اعتقلها جيش الاحتلال الإسرائيلي وحُكم عليها بالسجن 16 مؤبدًا.

وفي عام 2011 حررتها المقاومة ضمن صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار" مع الجندي غلعاد شاليط ونقلت إلى بلدها الأردن.

وفي عام 2017، طلبت الولايات المتحدة من الأردن تسليم أحلام التميمي لمحاكمتها بتهمة المشاركة في عملية القدس، إلا أن محكمة التمييز الأردنية، أعلى هيئة قضائية في المملكة، صادقت على قرار يقضي بعدم تسليمها، معتبرة أن الاتفاقية الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة بشأن تسليم المجرمين غير نافذة.

وسبق أن طلبت السلطات الأردنية من زوجها الأسير الفلسطيني المحرر نزار التميمي، مغادرة البلاد بعد انتهاء مدة إقامته، واعتبرته "شخصًا غير مرغوب فيه" حيث كانت إقامة نزار تُجدد كل ثلاثة أشهر، وبعد انتهائها، أُبلغ بعدم التجديد وضرورة المغادرة ليغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات