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رابط الحصول على مساعدات نقدية من جمعية أصدقاء بلا حدود

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رابط الحصول على مساعدات نقدية من جمعية أصدقاء بلا حدود

03 فبراير 2025 . الساعة 11:01 بتوقيت القدس
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رابط الحصول على مساعدات نقدية من جمعية أصدقاء بلا حدود

ينشر "فلسطين أون لاين" رابطا لجمعية أصدقاء بلا حدود للتنمية المجتمعية من أجل الحصول على مساعدات نقدية وغذائية وصحية وغيرها.

ونوهت الجمعية إلى أنها تحرص على دعم الأسر الفلسطينية، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا، من خلال تقديم المساعدات النقدية بهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات اليومية.

وأشارت إلى أن نشر الرابط يأتي كخطوة أولى لتسجيل الأسر المحتاجة، مع التأكيد على أن تعبئته لا يعني بالضرورة ضمان الحصول على المساعدة لك أو لأفراد أسرتك أو مجتمعك.

شروط التسجيل والمعلومات المطلوبة:

🔹 يتم جمع البيانات الشخصية للتحقق من صحتها وضمان توزيع المساعدات بشكل عادل وشفاف.

🔹 سيتم التعامل مع جميع المعلومات بسرية تامة ولن يتمكن من الوصول إليها إلا فريق مختص ومحدد.

🔹 أي طلب يحتوي على معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة سيتم استثناؤه. كيفية التسجيل: للتسجيل، يرجى تعبئة الاستبيان عبر الرابط انقر هنا

للاستفسارات والتواصل: 📞 رقم الهاتف: 0593563330 📱 واتساب: +972593563330 📧 البريد الإلكتروني: [email protected] 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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