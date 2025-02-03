"الأغذية العالمي": الاحتياجات الإنسانيَّة في شمال غزَّة هائلة

أكد برنامج الأغذية العالمي، أنَّ الاحتياجات الإنسانية بغزة هائلة وسط عودة الأسر الفلسطينية النازحة إلى مناطقهم شمال القطاع، بعد نحو 16 شهرًا من الإبادة "الإسرائيلية".

وشدَّد البرنامج، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، على أن "أي أمل في تعافي قطاع غزة يتطلب استجابة إنسانية شاملة مع تكاتف جميع الوكالات الأممية".

وأضاف: "مع عودة الأسر الفلسطينية النازحة إلى شمال غزة، تعمل فرقنا على إنشاء مزيد من نقاط التوزيع لتوفير الغذاء، الذي تشتد الحاجة إليه".

ووصف البرنامج الأممي الاحتياجات الإنسانية في غزة بأنها "هائلة".

وتمكن النازحون الفلسطينيون من مدينة غزة ومحافظة الشمال من العودة إلى مناطقهم السكنية من جنوب ووسط القطاع، بدءًا من الاثنين الماضي، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بعد نحو 16 شهرا من الإبادة "الإسرائيلية" في غزة.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني المنصرم، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال "الإسرائيلي".

المصدر / وكالات