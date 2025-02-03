تعديلات كبيرة قادمة على شكل العملة الأمريكية "الدولار".. تعرف عليها

تعتزم حكومة الولايات المتحدة إدخال تعديلات كبيرة على تصميم العملة لتعزيز إجراءات الأمان وجعل تزويرها أكثر صعوبة.

ومع التطور التكنولوجي السريع، أصبح تزوير العملات أسهل من أي وقت مضى، لذلك، قررت الجهات المعنية مثل مكتب النقش والطباعة، وجهاز الخدمة السرية، ولجنة مكافحة التزوير اتخاذ هذه الخطوة لحماية مصداقية الدولار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وليس الهدف فقط مواكبة التكنولوجيا الحالية، بل التقدم خطوة إلى الأمام لمنع جرائم التزوير، وفقا لموقع unionrayo.

الفئات التي ستتغير وموعد تغييرها

فئة 10 دولارات: سيتم تحديثها بحلول عام 2026.

فئة 50 دولارًا: سيتم استبدالها في عام 2028.

فئة 20 دولارًا: سيتم تغييرها في عام 2030.

فئة 5 دولارات: ستشهد التحديث بين عامي 2032 و2035.

فئة 100 دولار: سيتم تغييرها في عام 2034.

ما هي التغييرات الجديدة في التصميم؟

ستتميز الأوراق النقدية الجديدة بتقنيات متطورة تجعل تزويرها أمرًا في غاية الصعوبة.

ومن أبرز هذه التغييرات:

خيط الأمان: سيظهر خط لامع عند رفع الورقة النقدية نحو الضوء.

شريط ثلاثي الأبعاد: يتغير شكله عند إمالة الورقة.

حبر متغير اللون: يوجد في الزاوية اليمنى السفلية ويتغير لونه حسب زاوية الرؤية.

العلامة المائية: تظهر صورة مخفية عند النظر إلى الورقة مقابل الضوء.

المطبوعات الصغيرة: أحرف وأرقام دقيقة يصعب نسخها.

الطباعة البارزة: مناطق ذات ملمس خشن يمكن الشعور بها عند اللمس.

المصدر / وكالات