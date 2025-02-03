15 قتيلاً في انفجار سيارة مفخخة شمال سوريا

قتل 15 شخصا، وأصيب 15 آخرون، في انفجار سيارة ملغومة في مدينة منبج شرقي حلب في شمال سوريا، وذلك وفق ما أفاد به الدفاع المدني السوري اليوم الإثنين.

وقال ناشطون سوريون إن السيارة انفجرت قرب عربة تقل عشرات النساء اللواتي كن متجهات للعمل في الأراضي الزراعية.

وأول أمس، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 9 وإصابة 15 آخرين في انفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج المضطربة بشمال سوريا.

الجيش الوطني

وقال المرصد إن القتلى من الجيش الوطني، مضيفاً أن الانفجار وقع قرب موقع عسكري تابع للجيش في شارع الرابطة بمدينة منبج، مشيراً إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود إصابات بليغة بين الجرحى.

وهجوم اليوم الإثنين هو السابع في منبج خلال 5 أسابيع بحسب الدفاع المدني السوري.

وكان الجيش الوطني قد استعاد مدينة منبح في ديسمبر الماضي بالتزامن مع إسقاط نظام بشار الأسد.

المصدر / فلسطين أون لاين