الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية.

في الخليل، قال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول شمالي المدينة، واعتقلت 4 شبان، وهم: محمد راتب أبو رميشان، وأنس محمد البو، وأيمن مجاهد مسالمة، ومالك البابا.

في نابلس، اعتقل جنود الاحتلال الشاب عبد عوده بعد اقتحام منزله في شارع عصيرة بمدينة نابلس.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت عدة أحياء في المدينة، ومحيط مخيم العين في المنطقة الغربية بنابلس.

وتركزت الاشتباكات مع قوات الاحتلال محيط شارع عصيرة بنابلس، من تواجد آليات عسكرية على المدخل الشمالي لمخيم العين، ونشر فرق القناصة على أسطح البنايات في شارع عصيرة.

كما داهمت قوات الاحتلال إحدى العمارات في حي النمساوي قرب جامعة القدس المفتوحة، واعتدت على شاب بالضرب قبل اعتقاله.

في القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا خلاله اقتحامه بلدة كفر عقب شمال القدس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أبًا ونجليه ونكلت بهم خلال اقتحام بلدة سلوان بالقدس المحتلة، فجر اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات