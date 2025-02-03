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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الإثنين 3 فبراير

03 فبراير 2025 . الساعة 07:50 بتوقيت القدس
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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 3 فبراير

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الإثنين 3 فبراير 2025 ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة، والتي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الستة درجات مئوية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء مشمسة أغلب الأوقات إلى غائمة جزئياً ودافئة نهاراً، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا يوجد فرصة لسقوط أمطار.

- الأجواء نهارًا: مشمسة إلى غائمة جزئياً.

- الأجواء ليلًا: باردة إلى شديدة البرودة.

- الرياح: خفيفة و تتراوح سرعتها الى 14 كم/س.

- الرطوبة: تصل نسبة الرطوبة إلى نحو 51٪.

المصدر / فلسطين أون لاين
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