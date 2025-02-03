وفدٌ قيادي من حماس يلتقي وزير الخارجية التركي

استقبل وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أمس الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة.

وضم وفد الحركة أعضاء المكتب السياسي: خالد مشعل، وخليل الحية، وحسام بدران، ومحمد نزال، وعزت الرشق، والمستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو.

واستعرض وفد قيادة الحركة مجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصفقة تبادل الأسرى، والاستعدادات لبدء مباحثات المرحلة الثانية من الاتفاق.

ولفت وفد حماس إلى تلكؤ الاحتلال في تنفيذ بنود البروتوكول الإنساني وخاصة في القضايا الأساسية مثل إدخال الخيام والبيوت الجاهزة "الكرفانات" والوقود وإعادة بناء المشافي وآبار المياه والمعدات الثقيلة.

وأكد الوفد تمسك حماس بحق شعبنا في العيش الكريم وتوفير كل الاحتياجات اللازمة للانطلاق الفوري في توفير الإيواء المناسب وإصلاح الطرق وتوفير المياه والمساعدات الغذائية، وصولا لإعادة الإعمار الكامل.

وأشاد بالدور التركي المساند لشعبنا وقضيته العادلة، مؤكدة أهمية اضطلاع كل قوى وفعاليات أمتنا العربية والإسلامية بدورهم في دعم صمود شعبنا، وخاصة في غزة التي تعاني بشدة من آثار حرب الإبادة الإسرائيلية.

وبدوره، أكد فيدان موقف تركيا الثابت في دعم ومساندة نضال الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال، والعمل على محاكمة مرتكبي حرب الإبادة.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى دعم أنقرة استمرار وقف إطلاق النار، مشددًا على أهمية توفير الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين في غزة بأسرع وقت، ورفض أي مساعٍ لتهجيرهم من أرضهم.

المصدر / فلسطين أون لاين