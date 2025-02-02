كتائب القسَّام تزفُّ الشَّهيد نور الدِّين السَّعدي من مخيَّم جنين

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

زفّت كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيد المجاهد نور الدين شاكر السعدي، الذي ارتقى إلى العلا مساء أمس السبت، عقب قصف "إسرائيلي" غادر استهدف الحي الشرقي بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال كتائب القسام؛ وهي تزف شهداءها الأبطال: "إن الصفعات القاسية التي لا يزال جنود العدو يتلقونها على أيدي مجاهدينا لن تتوقف ما دام عدوان الاحتلال متواصلًا على شعبنا الأبيّ".

كما أكدت القسام، على أن كل محاولات العدو الجبان لحسم المعركة مع المقاومة عبر سلاح الجو وبالاستقواء على منازل المواطنين بالنسف؛ ستبوء بالفشل الذريع.