صحيفة بريطانية: إيران تبني سرًا صواريخ نووية قادرة على ضرب أوروبا و(إسرائيل)

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة التلغراف البريطانية أن إيران تعمل على تطوير صواريخ نووية يصل مداها إلى 3000 كيلومتر بناء على التصاميم التي سلمتها كوريا الشمالية لإيران، مما يعزز المخاوف من استخدام التكنولوجيا الفضائية في تحسين قدراتها العسكرية.

وشارك المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، الذي كشف في السابق تفاصيل منشآت تخصيب اليورانيوم السرية في طهران، معلومات حول كيفية قيام الحرس الثوري الإيراني بتوسيع برامج أسلحته .

وأوضح، أن موقعين تم إخفاءهما على أنهما مرافق لإطلاق أقمار الاتصالات تم استخدامهما لتسريع إنتاج الرؤوس الحربية النووية.ويقع كلاهما تحت سيطرة منظمة الأبحاث الدفاعية المتقدمة (SPND)، وهي الذراع النووية للنظام.

في الموقع الأول، المعروف بموقع صواريخ شاهرود، على بعد حوالي 35 كيلومترًا من مدينة تحمل الاسم نفسه، كان خبراء منظمة سبند والقوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإسلامي يعملون على إنتاج رأس حربي نووي قادر على تركيبه على صاروخ قائم-100 يعمل بالوقود الصلب بمدى 3000 كيلومتر.

إن الصواريخ بهذا المدى ستسمح لإيران بإطلاق ضربات نووية في عمق أوروبا من أراضيها - إلى أماكن بعيدة مثل اليونان، وأهداف إقليمية مثل (إسرائيل)، العدو اللدود لطهران .

وقد تم إطلاق الصاروخ ثلاث مرات على الأقل بنجاح، وهو ما يقول عنه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إنه "يعزز قدرة النظام على نشر الأسلحة النووية".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أيضاً عن خطط لاختبار صواريخ "قائم 105" الأكثر تقدماً في الأشهر المقبلة.

وتقول المقاومة الإيرانية إن الاختبارات السابقة في الموقع أجريت لإطلاق الأقمار الصناعية، حيث وصفت الصواريخ بأنها "حاملات أقمار صناعية" لإخفاء برنامج الصواريخ النووية المزعوم للنظام.

وتظهر صور الأقمار الصناعية منصة خرسانية كبيرة يمكن للمركبات الإطلاق المتحركة من خلالها إطلاق الصواريخ نحو السماء.وفي الجوار توجد مجموعات من المباني التي يُعتقد أن الأبحاث تستخدم فيها لأغراض بحثية.

ويتم استخدام موقع ثان يقع على بعد حوالي 70 كيلومترًا جنوب شرق مدينة سمنان لتطوير صواريخ سيمورغ، وهو سلاح يعتمد على التصاميم الكورية الشمالية.

وتشبه التصاميم الصاروخ الكوري الشمالي UNHA-1، الذي يبلغ ارتفاعه 18 متراً، والذي تقول بيونج يانج إنه صاروخ قابل للتصرف لنقل المعدات إلى الفضاء.

وتقع أجزاء كبيرة من الموقع تحت الأرض لإخفاء العمل عن الأقمار الصناعية الاستخباراتية التي تلتقط صوراً للمنطقة.

ولإخفاء الهدف العسكري لموقع صواريخ سمنان بشكل أكبر، أطلق عليه النظام اسم موقع الإمام الخميني نسبة لمنظمة الفضاء الإيرانية، ونفذ عمليات إطلاق صواريخ باليستية تحت ستار إطلاق الأقمار الصناعية.

وقد عمل النظام على توسيع الموقع بشكل مطرد منذ عام 2005 تقريبًا، مع ظهور ستة هياكل جديدة في صور الأقمار الصناعية على مدى العقد الماضي.

وتظهر الصور التي نشرها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قسمًا كبيرًا من الأرض في الزاوية الشمالية الشرقية لموقع سمنان أثناء التنقيب عنه في عام 2009. ومع استمرار التقدم، يمكن رؤية الأساسات الخرسانية وهي تُقام في الحفرة.

وتظهر صور من عام 2012 لنفس الجزء من القاعدة الهيكل مغطى بالكامل بالتراب.

وبحسب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فقد تكثفت أنشطة منظمة سبند، بما في ذلك قسم الجيوفيزياء التابع لها، المتخصص في رصد الانفجارات تحت الأرض الناجمة عن إنتاج الرؤوس الحربية النووية.

وقد سُمح للصحفيين ذات مرة بزيارة الموقع، حيث شاهدوا جنود الحرس الثوري الإيراني يرتدون ملابس مدنية، لكن قوات النظام صادرت صورهم، ولم يتم نشر سوى عدد قليل من الصور المختارة.

لقد تم تصنيف كلا الموقعين كمرافق عسكرية وتتبع بروتوكولات أمنية صارمة لتجنب اكتشاف الضيوف غير المرغوب فيهم للأعمال التي يتم تنفيذها فيهما.

ويصل العمال في المواقع إلى بوابة محيطية خارجية، غالبًا على بعد عشرات الكيلومترات من المرافق الرئيسية، بسياراتهم الخاصة من طهران ومدن أخرى.

من نقطة التفتيش، يتم جلب الموظفين بواسطة حافلات تابعة للحرس الثوري الإيراني لضمان أقصى قدر من الأمن.