الأونروا تشرع بتوزيع الطحين على فئة جديدة غداً الاثنين

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن استمرار توزيع كابونات الطحين يوم الاثنين الموافق 3 فبراير 2025، وذلك ضمن جهودها لتوفير الدعم الغذائي السكان في قطاع غزة.

الفئات المستهدفة

* العائلات المكونة من 3 أفراد (من حرف الألف إلى حرف الزين).

* باقي العائلات المكونة من 4 أفراد أو أكثر.

أماكن التوزيع

* مركز توزيع النصيرات: لسكان النصيرات والبريج والمغرقة.

* مركز توزيع هاي كلاس (أبو عريف) في دير البلح: لسكان دير البلح والمغازي والزوايدة.

* مركز المخاتير.

توضيحات هامة

* سكان النصيرات والبريج والمغراقة: يتوجهون إلى مركز توزيع النصيرات.

* سكان دير البلح والمغازي والزوايدة: يتوجهون إلى صالة هاي كلاس شارع أبو عريف دير البلح.

نداء للمواطنين

تدعو الأونروا جميع المواطنين المستهدفين إلى التوجه إلى المراكز المذكورة أعلاه وفقاً للتعليمات، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات المعمول بها، وذلك لضمان عملية توزيع سلسة ومنظمة.

لمزيد من المعلومات

يمكن للمواطنين الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول عملية التوزيع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوكالة الأونروا أو الاتصال بمكاتبها في قطاع غزة.