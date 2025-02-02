استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

استشهد شاب برصاص جيش الاحتلال، مساء الأحد، خلال اقتحام مخيم العروب للاجئين شمالي الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى "شهيدا من (مخيم) العروب عمره 27 عاما"، وهو الشاب محمد حدوش من مرتبات الجمارك الفلسطينية.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، ونشرت عددا من قناصتها على أسطح بعض المنازل ونوافذ أحد المساجد، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب (27 عاما) بالرصاص الحي في البطن نُقل على إثرها إلى مركز بيت فجار الصحي، حيث أُعلن لاحقا عن استشهاده، إضافة إلى إصابة آخرين بالرصاص والاختناق.

وكانت والدة الشاب محمد، أعلنت عن عقد قرانه قبل يوم فقط من استشهاده في صفحتها عبر "فيسبوك".



"أوجعتك يا قلبي؟!"



والدة الشهيد محمد حدوش تودع نجلها بعد ارتقائه برصاص الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل. pic.twitter.com/dGRWjLj7SU — Jamal Salem 🇯🇴 🇵🇸 🇱🇧 🇾🇪 (@Jamal_A_Salem) February 2, 2025

المصدر / وكالات