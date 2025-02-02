حماس تتَّهم إسرائيل بـ "التَّلكُّؤ" في تنفيذ مسار إغاثة غزَّة وإعمارها

غزة/ فلسطين أون لاين

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، الاحتلال بـ"التلكؤ" في تنفيذ اتفاقات الإغاثة والإعمار الخاصة بقطاع غزة، بعد حرب الإبادة التي ارتكبتها على مدى نحو 16 شهرا.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، إن "الاحتلال الصهيوني ما زال يتلكأ في تنفيذ مسار الإغاثة والإعمار الذي نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وهناك مجالات إغاثية لم يلتزم بها بشكل كامل".

وأضاف، "بالرغم من الدمار الكبير في المجال الصحي، إلا أن الاحتلال لم يسمح بأي عملية إعادة ترميم أو إدخال المواد الطبية اللازمة، ومازال إدخال الوقود أقل بكثير مما نص عليه الاتفاق، وما تم إدخاله إلى شمال قطاع غزة لا يذكر، وحتى الآليات التي نص عليها الاتفاق لم يتم إدخال أي منها، ما يمنع استخراج جثامين الشهداء، كما يعيق انتشال جثث القتلى الذي سيتم تبادلهم وخاصة في نهاية هذه المرحلة".

وطالب الوسطاء (قطر ومصر) والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بـ"إلزام الاحتلال بإدخال مواد الإغاثة التي نص عليها الاتفاق وبشكل عاجل وخاصة الخيام والوقود والمواد الغذائية والآليات الثقيلة ووقف كافة الانتهاكات والتجاوزات الأخرى".

وفي 19 يناير/ كانون الثاني المنصرم، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل.ويتضمن الاتفاق 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال أولاها التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.