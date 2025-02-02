النِّيابة العامَّة الإسرائيليَّة تقرَّر فتح تحقيق جنائيّ ضد سارَّة نتنياهو

وكالات/ فلسطين أون لاين

قررت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، فتح تحقيق جنائي ضد ساره نتنياهو، زوجة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بإدارة حملات ملاحقة وتحريض ضد خصوم زوجها السياسيين.

وكان تحقيق صحافي للقناة 12 العبرية، بث في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قد كشف أن ساره نتنياهو عملت على توجيه مظاهرات واعتصامات أمام منازل شخصيات معارضة لزوجها، بعضها تم تنظيمه بأساليب غير قانونية.

وسيتركز التحقيق على شبهات تتعلق بترهيب شاهد في إحدى قضايا الفساد التي يواجهها نتنياهو، إضافةً إلى "عرقلة سير العدالة"، وذلك استنادًا إلى ما كشفه التحقيق الصحافي بشأن دورها المحتمل في التأثير على مجريات القضية.

وكان التحقيق قد كشف ضلوع زوجة رئيس الحكومة، بمساعدة مستشارين إعلاميين ومساعدين مقربين منها، في تحريك ناشطين من حزب الليكود لتنظيم مظاهرات أمام منازل خصوم سياسيين، إلى جانب شنّ حملات تشويه ممنهجة ضدهم.

ولم تصدر النيابة العامة الإسرائيلية بيانا للإعلان عن التحقيق الجنائي ضد ساره نتنياهو، وجاء ذلك في معرض رد رسمي موجه إلى عضو الكنيست نعما لازيمي (حزب العمل)، التي توجهت للنيابة العامة في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وطالبت بفتح تحقيق رسمي في القضية.

وأوضحت النيابة أنه في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تم فتح تحقيق جنائي في القضية، وهو قيد المتابعة حاليًا. كما أكدت أن التحقيق يجري بواسطة الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع وحدة السايبر في النيابة العامة.

يشار إلى أن ساره نتنياهو سافرت نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى ميامي، في زيارة كانت مقررة لمدة ثلاثة أسابيع لزيارة ابنها يائير، الذي لم يزر إسرائيل على الإطلاق خلال العامين الماضيين، غير أنها لم تعد إلى إسرائيل بعد بث التحقيق الذي كشف ممارساتها.