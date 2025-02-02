الصحة: 11 شهيدًا وصلوا لمستشفيات غزة خلال ال 24 ساعة الماضية

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد،عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47,498 شهيدًا و 111,592 إصابة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2023.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الاثنين، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، إن 11 شهيدًا وصلوا لمستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 9 شهداء تم انتشالهم من مناطق مختلفة بالقطاع و2 شهداء جدد، كما أُصيب 11 شخصًا أيضًا، تم نقلهم لتلقي العلاج.

وأوضحت الصحة، أنه لا زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.