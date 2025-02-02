قطر تتحدَّث عن مستجدَّات المفاوضات والاستعدادات للمرحلة الثَّانية لاتفاق غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أهمية التزام الأطراف بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وضرورة بدء المرحلة الثانية.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري -في مؤتمر صحفي مشترك مع فيدان في الدوحة- إن مفاوضات المرحلة الثانية يجب أن تبدأ غدا، مضيفًا أنهم بدؤوا الحديث مع الطرفين لأجل ذلك.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، أنه لا توجد تفاصيل محددة حتى الآن بشأن موعد وصول الوفود وبدء المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح، أن قطر بدأت بالفعل التواصل مع الأطراف المعنية من أجل تحديد جدول الأعمال وتهيئة الأجواء لبدء المحادثات.

وأشار إلى، أهمية الضغط الدولي لضمان عدم عرقلة المفاوضات، محذرًا من أن أي تأخير قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد.

خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة

في هذا السياق، أكد رئيس الوزراء القطري أن موقف بلاده حازم وواضح ضد تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن مكان إقامة الأسرى الفلسطينيين المبعدين يجب أن يكون اختياريًا ووفقًا لقرارهم.

كما أكد أن الأزمة الحالية لن تُحل إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي دعم بلاده لبيان القاهرة الذي رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، مطالبًا بوقف عرقلة إسرائيل لوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن قطر تعمل على زيادة أعداد الفلسطينيين الذين يخرجون من قطاع غزة للعلاج، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية وإعادة تأهيل القطاع ليكون قابلاً للحياة.

كما أكد أن قطر متفائلة بالتوصل إلى نتائج إيجابية تؤدي إلى إنهاء الحرب، والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال، والبدء في إعادة الإعمار، مؤكدا أهمية أن تكون هناك آلية واضحة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، أكد رئيس الوزراء القطري أن بلاده تثمن الدور التركي في دعم الوساطة، مشيرًا إلى أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، والمضي قدمًا في تبادل الأسرى.

كما دعا المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود الدبلوماسية لضمان تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن قطر ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين للضغط من أجل تحقيق تقدم في مسار المفاوضات وإنهاء الأزمة.