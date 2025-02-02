الأسير الإسرائيليُّ الأمريكيُّ كيث سيغال يوجه رسالةً إلى مقاتلي القسَّام (شاهد)

غزة/ فلسطين أون لاين

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رسالة وجهها الأسير الإسرائيلي الأمريكي كيث سيغال (64 عامًا)، المفرج عنه أمس السبت، ضمن الدفعة الرابعة من أسرى الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ضمن المرحلة الأولى من "صفقة طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

وتضمنت رسالة شكر من الأسير سيغال إلى كتائب القسام، قال فيها باللغة العربية "لقد حرص المقاتلون الذين يحرسونني خلال هذه الفترة على تلبية كافة الاحتياجات الخاصة بي من طعام وشراب وأدوية وفيتامينات وعلاج نظر وجهاز قياس الضغط وغير ذلك من الاحتياجات".

وأضاف، "أيضاً أحضروا لي طبيب عندما شعرت بشكل غير جيد لزمن متواصل.لقد استجاب الحراس لطلباتي في موضوع الغذاء ومشاكل الطعام وغير ذلك.أيضاً حرصوا على إحضار طعام يتناسب مع وضعي الصحي غذاء نباتي وبدون زيت لقد عاملني الحراس معاملة جيدة.. اعتقد ان حكومة الإسرائيل ما هو مطلوب منها"..



ويوم أمس، سلَّمت كتائب القسام الأسيرين الإسرائيليين ياردين بيباس (35 عامًا) وعوفر كالديرون (54 عامًا) إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي ميناء مدينة غزة، سلَّمت الكتائب الأسير الإسرائيلي الأمريكي كيث سيغال (64 عامًا) إلى اللجنة ذاتها، وسط حضور شعبي فلسطيني وانتشار مكثف لمقاتلي القسام.

يُذكر أن فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة أفرجت، منذ 19 يناير/كانون الثاني المنقضي حتى السبت، عن 13 أسيرًا إسرائيليًّا و5 تايلانديين بواقع 3 “مدنيات” في الدفعة الأولى، و4 مجندات في الثانية، و3 من بينهم مجندة و”مدنية” ورجل مُسن في الثالثة، وفي الدفعة الرابعة 3 رجال إسرائيليين أحدهم يحمل جنسية أمريكية وآخر فرنسية.

ويبقى لدى الفصائل 20 أسيرًا سيُفرَج عنهم قريبًا، ضمن المرحلة الأولى الجارية، ليكون الإجمالي وفق الاتفاق 33 أسيرًا.

في المقابل، أفرجت إسرائيل خلال الفترة ذاتها عن 583 أسيرًا فلسطينيًّا على أربع دفعات في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.