نتنياهو يلتقي ترامب في واشنطن لبحث الوضع في غزة والمحور الإيراني

توجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إلى واشنطن، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، أن نتنياهو قال قُبيل مغادرته أنه سيناقش مع الرئيس الأمريكي الأوضاع في غزة، وصفقة تبادل الأسرى، وسُبل مواجهة المحور الإيراني، وغيرها من القضايا الرئيسية، وقضايا الشرق الأوسط.

وأشار نتنياهو إلى أنه أول زعيم تتم دعوته للقاء ترامب، ما يؤكد قوة التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأن هذا اللقاء يأتي في إطار المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى.

وفي بيان منفصل، قال مكتب نتنياهو إنه تحدث مع المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يوم السبت، واتفقا على الاجتماع في واشنطن يوم الاثنين لبدء المحادثات حول المرحلة الثانية من صفقة التبادل مع حماس، وفقاً للبيان.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وكان ترامب قد نشر على حسابه في منصته تروث سوشيال، فيديو يتعرض لنتنياهو، ويصفه بالمتعطش للحروب. وسبق أن أعرب ترامب عن امتعاضه من نتنياهو قبل 4 سنوات، عندما كان من أوائل الزعماء الذين يهنئون الرئيس السابق جو بايدن على فوزه بالرئاسيات الأميركية لعام 2021. رغم ذلك تعد زيارة نتنياهو المبكرة بمثابة إشارة قوية على دعم ترامب لنتنياهو.

المصدر / فلسطين أون لاين