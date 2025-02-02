حماس: مخططات الضم والتهجير في الضفة مصيرها الفشل

أكدت حركة حماس أن مد المقاومة بالضفة الغربية المحتلة "لن يتوقف، وأن كل محاولات الاحتلال لفرض مخطط الضم والتهجير ستبوء بالفشل، ولن تجلب له إلا مزيداً من الذلة والانكسار".

ونعت حماس في بيان اليوم الأحد، شهداء قباطية الأبطال الذين ارتقوا جراء هذه مجزرة إسرائيلية وحشية جديدة.

وقالت: "إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيد إجرامه بحق أبناء شعبنا، وتكثيف قصفه الهمجي على الضفة الغربية، كما شهدنا مساء اليوم من استهداف بالطيران الحربي لبلدة قباطية جنوني جنين، في دلالة واضحة على نهجه العدواني ومحاولاته المستميتة لإيقاف مد المقاومة المتصاعدة".

وأشارت إلى أن اغتيالات الاحتلال واقتحاماته المستمرة وعدوانه المكثف على جنين لليوم الثاني عشر وعلى طولكرم لليوم السادس على التوالي، "لن يفلح في كسر شوكة شعبنا البطل، الذي لن يتراجع عن خيار المقاومة والتصدي حتى نيل الحرية والانعتاق من الاحتلال".

ودعت حماس لتوحيد كافة الجهود الوطنية والشعبية في الضفة الغربية لمزيد من الالتحام لصد هذا العدوان الغاشم، ومواصلة النفير وتصعيد المواجهة، وتكثيف العمل المقاوم ضد الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين