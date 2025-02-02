تعيين إيال زمير رئيساً لأركان جيش الاحتلال خلفاً لهليفي

اتفق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يسرائيل كاتس على تعيين المدير العام لوزارة الأمن إيال زمير رئيسا جديدا لهيئة أركان الجيش. وأعلن مكتب نتنياهو القرار في وقت متأخر من مساء السبت، وذلك بعد أسبوعين تقريبا من إعلان رئيس الأركان الحالي هرتسي هليفي استقالته.

وسيتولى زمير، الميجر جنرال المتقاعد الذي خدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة 28 عاما، قيادة الجيش الذي خاض حرب إبادة استمرت 15 شهرا في غزة وخلفت نحو 50 ألف شهيداً جلهم نساء وأطفال.

ويشن جيش الاحتلال عدواناً واسع النطاق منذ الشهر الماضي في شمال الضفة الغربية المحتلة. كما يحتل أجزاء من سورية منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول.

وشغل إيال زمير منصب نائب رئيس هيئة أركان الجيش من عام 2018 حتى عام 2021، وفقا لموقع الجيش على الإنترنت. كما ترأس قبل ذلك القيادة الجنوبية المسؤولة عن العمليات العسكرية والأمن بما في ذلك حدود غزة. وشغل في وقت سابق منصب السكرتير العسكري لنتنياهو.

وكان هليفي عُين رئيسا لأركان الجيش في عام 2022، لكنه أعلن استقالته الشهر الماضي وأقر بمسؤوليته عن الإخفاق الأمني في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عندما تلقى جيش الاحتلال هزيمة مدوية أمام المقاومة الفلسطينية في غلاف غزة. وهنأ هليفي، السبت، زمير بتوليه المنصب وتعهد بنقل القيادة إليه بشكل مهني. وسوف ينهي هليفي مهام منصبه في السادس من مارس/آذار.

ورغم الغضب العارم إزاء الهجوم، تقاوم حكومة نتنياهو الدعوات المطالبة بفتح تحقيق فيما يتعلق بمسؤوليتها عن الإخفاق الأمني ​​الذي أدى وفقا لإحصاءات إسرائيلية إلى مقتل 1200 جندي ومستوطن واقتياد نحو 250 أسيراً إلى غزة.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت قد أقيل من قبل رئيس الحكومة في وقت سابق خلال الحرب، ليحل محله الوزير الحالي يسرائيل كاتس، المتطرف المقرب من نتنياهو.

المصدر / فلسطين أون لاين