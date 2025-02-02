عائلة القائد الضيف.. زهد وتواضع يلهمان الملايين

خان يونس/ محمد سليمان:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وشخصيات عامة صورًا للمكان الذي تعيش فيه أسرة قائد أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، محمد الضيف، وسط حالة من الذهول والفخر بتواضع هذه العائلة وعيشها حياة بسيطة كسائر سكان غزة.

واعتبر النشطاء أن إقامة عائلة الضيف، خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في فصل دراسي متواضع تعكس نمط الحياة الذي كان يعيشه قائد القسام مع أسرته، بعيدًا عن الترف والبذخ.

وغرد الناشط أيمن سحنون عبر منصة "إكس": "بعد التعرف على عائلة القائد محمد الضيف ووصيته لهم، وطريقة عيشهم ونظرتهم للحياة، تبين لنا كم نحن صغار، وكم نحن بعيدون عن إرث أسلافنا الثوار، وكم استدرجنا حطام الدنيا الفانية حتى أصبحنا عاجزين مثيرين للشفقة. ولولا رحمة الله لخسرنا الدنيا والآخرة.. لكنّ الله أمهلنا للجولة القادمة".

أما الناشط الجزائري رامي عيسى، فكتب: "لأول مرة يتم الكشف عن عائلة الشهيد محمد الضيف، وزوجته تقول إنها عاشت طوال حياتها بأسماء مستعارة، ووضعها الاجتماعي، كما ظهر في اللقاء، لم يتغير أبدًا، فحياتها كانت في منزل فارغ وبطانيات على الأرض.. لا نامت أعين إعلام الكذب والبهتان من المطبعين والمنافقين وكل من افترى على المقاومين وعوائلهم.

الكاتب والمحلل السياسي، والأسير المحرر عصمت منصور، نشر صورًا لعائلة الضيف في مكان إقامتهم، وعلق قائلًا: "هذه عائلة الضيف، وهذا بيته.. هذه البساطة حد العوز، هذا التعفف والزهد في الدنيا، رغم ما يمكن أن تطاله يده وما دُفع مقابل رأسه. وهو ما يجعل القائد العادي يتحول إلى أسطورة."

كما كتبت الناشطة نريمان قرمان عبر حسابها على "فيسبوك": "هذه هي القصور التي يعيش فيها أبناء الضيف وزوجته، والقادة وعائلاتهم.. إن شاء الله يكونون خصمًا لكل من زاود عليهم وقال عنهم ما ليس فيهم."

أما الناشط محمد عز الدين، فنشر صورة لعائلة الضيف، وعلق قائلًا: "هذه أسرة القائد محمد الضيف.. صورة تستحق التوقف عندها طويلًا. هؤلاء من زعم الإعلام الصهيوني والعربي أنهم يقيمون في فنادق تركيا وقطر!".

وأضاف: "قارن بينهم وبين جنرالات وصغار الضباط العرب وأسرهم.. الجيوش العربية عميلة وخائنة للدين، ولا تصلح لأمور الدنيا، وزوالها أفضل من بقائها."

الناشط عادل العصمي كتب عبر حسابه على "إكس": "قسَمًا بالله، لا توجد كلمات تعبر عن هؤلاء المجاهدين الصادقين. عائلة القائد الشهيد محمد الضيف كيف يعيشون وهم صابرون رغم منصب والدهم الرفيع؟".

أما الداعية اليمني عبد الواسع الغليسي، فقال: "هذه هي عائلة سيد الشهداء أبو خالد محمد الضيف، وسط غزة، في مركز إيواء.. وليست في الأبراج ونعيم الحياة كما كان صهاينة العرب يروجون طيلة أشهر وسنوات."

وأضاف في منشور عبر "فيسبوك": "أرسلوا هذه الصور إلى محمود عباس وأراذل أوسلو وصهاينة العرب وذباب الأعراب الذين أقنعوا فئة من الناس برغد العيش الذي يعيشه عظماء الكون وسادة الدنيا، وافتروا عليهم بأنهم يتاجرون بقضية فلسطين ويعيشون على حساب دماء الشعب الفلسطيني".

والخميس، أعلنت كتائب القسام استشهاد قائدها العام محمد الضيف، إلى جانب ستة من أعضاء مجلسها العسكري، خلال المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.

وأكد المتحدث العسكري لكتائب القسام، أبو عبيدة، استشهاد كل من مروان عيسى، نائب قائد هيئة الأركان، غازي أبو طماعة، قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، رائد ثابت، قائد ركن القوى البشرية، رافع سلامة، قائد لواء خان يونس.

المصدر / فلسطين أون لاين