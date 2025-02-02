15 ألف نازح في جنين والمدينة تعيش كارثة إنسانية

قال محمد جرار، رئيس بلدية جنين في شمال الضفة الغربية، إن 15 ألف فلسطيني نزحوا من مخيم جنين جراء العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن المدينة تعيش "كارثة إنسانية حقيقية".

وأوضح جرار في تصريحات صحفية، أن جميع من غادروا المخيم نزحوا لقرى مجاورة، وأن هناك صعوبة بالغة في التواصل مع المئات ممن تبقوا داخله لإيصال الأدوية والمواد الأولية لهم.

وأكد أن جيش الاحتلال دمر أكثر من 100 منزل بشكل كلي في المخيم ومحيطه، وأن 4 مستشفيات -من أصل 5 في المدينة- لا تصلها المياه بعد تدمير الاحتلال الخطوط المغذية لها.

وأشار إلى أن 35% من مساحة مدينة جنين محرومة من الماء، مؤكدا أن إعادة الحياة إلى سابق عهدها في المخيم صعب للغاية بسبب الدمار الكبير الذي أحدثه الاحتلال وتدمير خطوط المياه والكهرباء.

تجدر الإشارة إلى أن العدوان الإسرائيلي على جنين بدأ في اليوم الثالث من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي انطلق رسميا في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد إبادة جماعية إسرائيلية في القطاع استمرت أكثر من 15 شهرا.

وأسفر العدوان على جنين عن استشهاد 20 فلسطينيا بينهم طفلة (30 شهرا)، وإصابة 50 آخرين على الأقل، واعتقال العشرات، كما هدم الاحتلال نحو 100 منزل وأحرق منازل أخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين