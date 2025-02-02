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طالع الحالة الجوية في فلسطين اليوم 2 فبراير

02 فبراير 2025 . الساعة 08:46 بتوقيت القدس
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تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأحد 2 فبراير 2025 استقراراً في درجات الحرارة، والتي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود جو مشمس إلى غائم جزئي نهاراً، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً إلى شديد البرودة في كافة المناطق خاصة الجبلية العالية منها، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

  •  الأمطار: لا يوجد فرصة لسقوط أمطار.
  • الأجواء نهارًا: مشمسة إلى غائمة جزئياً.
  • الأجواء ليلًا: باردة إلى شديدة البرودة.
  • الرياح: هادئة.
المصدر / فلسطين أون لاين
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