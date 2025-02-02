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مستوطنون يحرقون مسجداً في عرب المحليات شمال أريحا

02 فبراير 2025 . الساعة 08:27 بتوقيت القدس
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أحرق مستوطنون، فجر اليوم الأحد، مسجد قرية عرب المليحات شمال مدينة أريحا، إضافة لإحراق جرار زراعي في المكان.

وقالد شهود عيان إن مستوطنين تسللوا إلى القرية بسيارة، وأحرقوا المسجد والجرار الزراعي قبل أن ينسحبوا من المكان.

وأظهرت مشاهد مصورة، لحظة التهام النار للمسجد بالكامل، خاصة وأن المنطقة تعاني من صعوبة الوصول إليها من طواقم الإطفاء والدفاع المدني.

ويتعرض تجمع عرب المليحات في المعرجات لهجمات متكررة من المستوطنين، الذين يعتدون على المواطنين وممتلكاتهم ويسرقون ويقتلون مواشيهم.

ويعيش أهالي المعرجات، في صراع يومي ووجودي مع المستوطنين، الذين ينفذون مخططات حكومة الاحتلال بالهادفة لتهجير أهالي القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وخاصة في الأغوار ومسافر يطا ونابلس.

وتكررت اعتداءات المستوطنين على المساجد في الضفة الغربية، والتي كان آخرها في 20/12/2024 عندما أحرق المستوطنون، مسجد “بر الوالدين” في بلدة مردا قرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه.

وأتت النيران على أجزاء كبيرة من المسجد، قبل أن يتمكن السكان من السيطرة عليها وإخمادها، موضحين أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على جدار المسجد، من بينها “الموت للعرب”.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حرق مسجد #عرب المليحات #عنف المستوطنين

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