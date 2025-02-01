منخفض جوي وأمطار غزيرة قادمة.. تعرف على التفاصيل

تتأثر البلاد اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً، سيؤدي إلى تساقط الأمطار الغزيرة على كافة المناطق وانخفاض ملموس في درجات الحرارة.

وأفاد الراصد الجوي داوود الطروة أن المنخفض الجوي، الذي وصفه بأنه "قطبي المنشأ"، سيبدأ تأثيره يوم الأربعاء، حيث ستشهد معظم المناطق أمطاراً مصحوبة بزخات البرد وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأضاف الطروة أن تأثير المنخفض سيزداد يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يشهد مزيداً من الانخفاض في درجات الحرارة، وأن يكون الطقس بارداً جداً مع استمرار الأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات البرد على فترات.

أما يوم الجمعة، فستبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات من الأمطار في بعض الفترات، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، التي ستقترب من الصفر في المناطق الجبلية العالية خلال ساعات الليل.

المصدر / فلسطين أون لاين