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الدفاع المدني ينتشل جثامين 37 شهيدًا شمال غزة

01 فبراير 2025 . الساعة 19:36 بتوقيت القدس
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مسعفون ينتشلون أحد الشهداء وسط دمار كبير في المكان

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، أن طواقمه انتشلت جثامين 37 شهيدا في شمال قطاع غزة.

وأوضح الدفاع المدني أن جيش الاحتلال الاسرائيلي كان قد نقل جثامين الشهداء بجرافاته من مقابر متفرقة في محيط مستشفى كمال عدوان وجمعها في أراضٍ ترابية بمنطقة الشهيد إسماعيل أبو القمصان .

وأكد دفن هذه الجثامين الكريمة في مقبرة مشروع بيت لاهيا.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، تعمل طواقم الدفاع المدني على انتشال جثامين الشهداء في المناطق التي تعرضت للتوغل أو القصف الإسرائيلي، ولا يزال من المتعذر نقل مئات الجثامين لعدم توفر المعدات اللازمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جثامين الشهداء #الدفاع المدني #حرب الإبادة

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