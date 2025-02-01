الاجتماع السداسي العربي يشدد على رفض أي تهجير لأهالي غزة

أكَّد الاجتماع السداسي العربي الذي عقد اليوم السبت في العاصمة المصرية القاهرة، رفض أي عملية تهجير للفلسطينيين، أو تقسيمٍ للأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان بعد اجتماع لوزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن والإمارات والسلطة الفلسطينية، إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية، عُقد في القاهرة بدعوة مصرية، بعد إعلان ترامب عن رغبته في تهجير مليون ونصف فلسطيني على الأقل من قطاع غزة إلى الأردن ومصر ودول عربية.

وشدَّد البيان على "رفض فكرة تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم تحت أي ظرف من الظروف (..) في ظل تمسك الفلسطينيين بأرضهم ورفضهم لمشاريع التهجير".

ودعا البيان إلى "استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والإيوائية إلى القطاع، وإزالة جميع العقبات التي تعرقل الاحتياجات الأساسية للمدنيين، وإعادة تأهيل القطاع بشكل عاجل وآمن".

كما دعا إلى إعادة إعمار قطاع غزة وفق رؤية شاملة تحافظ على الاستقرار، معرباً عن تطلع الدول المشاركة في الاجتماع إلى "العمل مع إدارة ترامب لتحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين".

كما شدَّدت على أهمية دور وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" الذي قالت إنه "لا غنى عنه ونرفض أي محاولة لتقويضه".

وبحسب البيان، فقد ناقش المجتمعون "سبُلَ إعادة إعمار غزة في أسرع وقت ممكن"، كما رحب "باعتزام مصر، بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة"، داعيًا المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى الإسهام في دعم هذه الجهود.

كما دعا البيان المشترك إلى "بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967."

المصدر / فلسطين أون لاين